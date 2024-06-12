Hong Kong'da kaçak durumdaki aktivistlerin pasaportları iptal edildi

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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi otoriteleri, Ulusal Güvenliği Koruma Yasası'na muhalefetten yargılanırken yurt dışında kaçak durumda bulunan 6 aktivistin pasaportlarının iptal edildiğini bildirdi.

Yerel hükümetten yapılan açıklamada, aralarında eski Yasama Meclisi üyesi Nathan Law, sendikacı Mung Siu-tat ile demokrasi yanlısı Simon Cheng, Finn Lau, Johnny Fok ve Tony Choi'nun olduğu aktivistlerin pasaportlarının geçersiz olduğu belirtildi.

Aktivistlerin, Ulusal Güvenliği Koruma Yasası kapsamında yargılanırken İngiltere'ye "firar ettikleri" gerekçesiyle pasaportlarının iptal edildiği aktarılan açıklamada, bu kişilerin "ulusal güvenliği tehdit etmeyi, kenti karalamayı ve dış güçlerle işbirliği yapmayı sürdürdükleri" öne sürüldü.

Otoriteler, ayrıca, bu aktivistlere finansman ve herhangi ekonomik kaynak sağlamanın, mülk kiralamanın, ortaklık kurmanın yasaklandığını, yasağa uymayanların 7 yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırılabileceği uyarısında bulundu.

Hong Kong'da 2020'deki hükümet karşıtı protestoların ardından İngiltere, eski sömürgesi Hong Kong'da ikamet edenlere sığınma ve 6 yıl içinde İngiliz vatandaşlığına geçiş hakkı tanımıştı.

Ulusal Güvenliği Koruma Yasası

Hong Kong'da martta yürürlüğe giren Ulusal Güvenliği Koruma Yasası, bölge vatandaşlarının ulusal güvenlikle bağlantılı suçlardan yargılanabilmesinin önünü açarken bölge otoritelerine şüphelilerin pasaportların iptali dahil geniş yetkiler getirmişti.

Hong Kong'un anayasası niteliğindeki Temel Yasa'nın 23. maddesi uyarınca çıkarılması gereken yasa, kentin İngiliz sömürge yönetiminden Çin'e devredildiği 1997'den bu yana siyasi tartışmaların odağında yer alıyordu.

Ulusal Güvenliği Koruma Yasası, tasarı olarak ilk kez 2003'te meclise sunulduğunda yüz binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından rafa kaldırılmış, sonraki hükümetler konuyu yeniden meclise getirmekten kaçınmıştı.

Çin'in 2020'de kabul ettiği Ulusal Güvenlik Yasası'nın onaylanıp çatı düzenleme olarak bölgede yürürlüğe girmesinin ardından, mevzuat boşluğunun giderilmesi için yerel bir ulusal güvenlik yasasının yapılması yeniden gündeme gelmişti.

Yasa, vatana ihanet, ayrılıkçılık, hükümeti devirmeye teşebbüs, halkı isyana teşvik, sabotaj, dış güçlerle işbirliği, devlet sırlarını açığa vurma ve casusluk gibi 39 farklı suçu tanımlıyor.