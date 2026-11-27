Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümeti, Güney Kore'nin bazı bölgelerindeki kuş gribi salgınları nedeniyle kanatlı hayvan eti ve ürünlerinin ithalatını durdurduğunu bildirdi.

Xinhua'nın haberine göre, Hong Kong Gıda Güvenliği Merkezi (CFS), Güney Kore'nin Chungcheongbuk-do iline bağlı Jincheon-gun ile Jeonnam-Gwangju, Gyeonggi-do, Gyeongsangbuk-do ve Incheon'un bazı bölgelerindeki kuş gribi salgınları nedeniyle kanatlı eti ve yumurta dahil diğer ürünlerin ithalatının durdurulması talimatını verdi.

CFS'den yapılan açıklamada, Güney Kore otoriteleri ile irtibat kurulduğu, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve diğer ilgili otoritelerin duruma ilişkin yapacağı bilgilendirmelerin yakından izleneceği belirtildi.