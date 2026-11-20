HONG KONG, 20 Kasım (Xinhua) -- Hong Kong, kuş gribi salgınları nedeniyle Norveç'in Agder bölgesine bağlı Lindesnes belediyesi, İngiltere'nin Lincolnshire kontluğuna bağlı Batı Lindsey bölgesi ve Hollanda'nın Friesland eyaletinden yapılan kümes hayvanı eti ve ürünleri ithalatını askıya aldı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin Gıda ve Çevre Hijyeni Departmanı'na bağlı Gıda Güvenliği Merkezi perşembe günü, halk sağlığını korumak amacıyla söz konusu bölgelerden tavuk yumurtası da dahil olmak üzere kümes hayvanı eti ve ürünleri ithalatının derhal durdurulması talimatı verdi.

Merkezin sözcüsü, söz konusu kararın Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün söz konusu bölgelerde son derece patojenik H5N1 kuş gribi salgınları görüldüğüne ilişkin bildirimleri üzerine alındığını söyledi.

Sözcü, konuyla ilgili olarak Norveç, İngiltere ve Hollanda makamlarıyla temasa geçen merkezin, kuş gribi salgını hakkında Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün ve ilgili makamların yayımladığı bilgileri yakından takip edeceğini belirtti.