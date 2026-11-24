HONG KONG, 24 Kasım (Xinhua) -- Hong Kong gıda güvenliği yetkilileri, kuş gribi salgınları nedeniyle Kanada, İngiltere, ABD ve Japonya'nın bazı bölgelerinden kümes hayvanı eti ve ürünleri ithalatını askıya aldı.

Pazartesi günü açıklanan karara göre, ithalatın durdurulduğu bölgeler arasında Kanada'nın Quebec eyaletindeki L'Ile-d'Orleans İlçe Belediyesi, İngiltere'nin Norfolk Kontluğu'ndaki Breckland bölgesi, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Placer County, Washington eyaletindeki Pierce County, Idaho eyaletindeki Gooding County ve Oregon eyaletindeki Clackamas County ile Japonya'daki Aichi eyaleti bulunuyor.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin Gıda ve Çevre Hijyeni Departmanı'na bağlı Gıda Güvenliği Merkezi, halk sağlığını korumak amacıyla söz konusu bölgelerden tavuk yumurtası da dahil olmak üzere kümes hayvanı eti ve ürünleri ithalatının derhal durdurulması talimatını verdi.