Hong Kong'ta Tarihin En Sıcak Nisan Ayı Yaşandı - Son Dakika
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Hong Kong'ta Tarihin En Sıcak Nisan Ayı Yaşandı

Hong Kong\'ta Tarihin En Sıcak Nisan Ayı Yaşandı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bu yıl, meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1884'ten bu yana 'en sıcak nisan ayının' yaşandığı bildirildi. Hong Kong Gözlemevinden yapılan açıklamada, nisan ayında ortalama sıcaklığın 26,4 santigrat derece ölçüldüğü belirtildi. Bu, meteorolojik kayıtların tutulduğu son 140 yılda 'en sıcak nisan ayı' olarak kayıtlara geçti. Sub-tropikal iklim kuşağında yer alan Hong Kong'da, bu yıl kış ve bahar aylarında sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kentte 27 Nisan'da günlük ortalama sıcaklık 28,8 santigrat dereceyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Hong Kong'da 1990-2020 yıllarında nisan aylarındaki ortalama sıcaklık 21,1 ila 25,6 santigrat derecelerde ölçülmüştü.

02.05.2024 13:09
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bu yıl, meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1884'ten bu yana "en sıcak nisan ayının" yaşandığı bildirildi.

Hong Kong Gözlemevinden yapılan açıklamada, nisan ayında ortalama sıcaklığın 26,4 santigrat derece ölçüldüğü belirtildi.

Bu, meteorolojik kayıtların tutulduğu son 140 yılda "en sıcak nisan ayı" olarak kayıtlara geçti.

Sub-tropikal iklim kuşağında yer alan Hong Kong'da, bu yıl kış ve bahar aylarında sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Kentte 27 Nisan'da günlük ortalama sıcaklık 28,8 santigrat dereceyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Hong Kong'da 1990-2020 yıllarında nisan aylarındaki ortalama sıcaklık 21,1 ila 25,6 santigrat derecelerde ölçülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hong Kong'ta Tarihin En Sıcak Nisan Ayı Yaşandı - Son Dakika

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