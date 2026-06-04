Hong Kong ve Kazakistan İşbirliğini Güçlendiriyor

ASTANA, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, ziyaret amacıyla bulunduğu Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Başbakan Oljas Bektenov ile bir araya geldi. Görüşmelerde iki taraf, çeşitli sektörlerde işbirliğinin güçlendirilmesi konusuna odaklandı.

Lee'nin liderliğindeki iş heyeti, 1-3 Haziran tarihlerinde Kazakistan'a ziyarette bulundu. İki taraf, havacılık, finans, ticaret, teknolojik inovasyon, dijital ekonomi ve yeşil kalkınma alanlarında 43 mutabakat zaptı ve anlaşmaya imza attı.

Kazinform Haber Ajansı'na göre Tokayev, Lee ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında bunun, bir Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı'nın ilk Kazakistan ziyareti olduğuna dikkat çekerek, özel bir önemi bulunan bu ziyaretin, çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi, ticari ilişkilerin genişletilmesi ve ortak projelerin başlatılmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Bektenov da Çin ile karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler geliştirmenin, dış politikalarının kilit önemdeki önceliklerinden olduğunu belirtti. Bektonov, benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaşan Kazakistan-Çin ilişkilerinin, iyi komşuluk, karşılıklı güven ve uzun vadeli işbirliğine örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Lee ise "tek ülke, iki sistem" ilkesi kapsamında Hong Kong'un, hem Çin dahilinde hem de dünyanın geri kalanıyla güçlü bağlantı imkanları bulunan bir finans merkezi olmanın avantajlarına sahip olduğunu belirtti. Lee, Kazakistan'ın endüstriyel dönüşüm ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayan Hong Kong'un, ülkenin Doğu ve Güneydoğu Asya'ya açılan kapısı olabileceğini vurguladı.

Orta Asya'daki en büyük ticaret ortakları olan Kazakistan'ın da Hong Kong'u Orta Asya pazarlarına bağlayan bir köprü görevi görebileceğini ifade eden Lee, "merkezden merkeze" modeli çerçevesinde güçlendirilecek işbirliğinin, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine yeni bir ivme kazandıracağını kaydetti.

Lee, Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin Kazakistan'da Hong Kong Ekonomi ve Ticaret Ofisi kurmayı planladığını hatırlattı. İkili ekonomik ve ticari ilişkilerdeki büyük büyüme potansiyeline dikkat çeken Lee, Kazakistan şirketlerinin Hong Kong'da iş kurması ve borsaya dahil olmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Hong Kong ile Almatı arasında direkt uçuşların 2027'nin ilk çeyreğinde başlayacağını belirten Lee, iki tarafın, yapay zeka alanında işbirliğini güçlendirme, bilim ve teknoloji parklarını uyumlu hale getirme ve dijital altyapı gelişimini teşvik etme konusunda anlaştığını ifade etti.

Hong Kong Borsalar ve Takas İşlemleri Kurumu da Astana Hub teknoparkı ve Astana Uluslararası Finans Merkezi ile yeşil finans ekosisteminin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve sınır ötesi halka arzlar ve toplu emtia ticareti alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik anlaşmalar imzaladı.

İki taraf ayrıca Kazakistan'da diyaliz ürünlerine yönelik bölgesel bir üretim merkezi kurmak üzere 100 milyon ABD doları ortak yatırım yapacak.

İki taraf arasında ayrıca çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik kapsamlı bir anlaşma için mümkün olan en kısa sürede istişarelere başlanması ve yatırımların teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşma üzerinde görüşmelerin başlatılması konusunda da mutabakata varıldı.