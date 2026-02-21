Hong Kong, Yangında Hasar Gören Siteyi Kamulaştıracak - Son Dakika
Hong Kong, Yangında Hasar Gören Siteyi Kamulaştıracak

21.02.2026 16:54
Hong Kong Hükümeti, 168 kişinin hayatını kaybettiği yangında harabeye dönen siteyi satın alacak.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti, Tai Po ilçesinde geçen yıl 168 kişinin hayatını kaybettiği yangında harap olan Wang Fuk Sitesi'nin dairelerini sahiplerine bedelini ödeyerek satın almayı planlıyor.

South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong Maliye Bakan Yardımcısı Michael Wong Wai-lun, yaptığı açıklamada, sitenin yerleşim için yeniden inşa edilmeyeceğini, arazinin park ve sosyal tesisler için kullanılacağını bildirdi.

Wong, hükümetin daire sahiplerine metrekare başına 8 bin ila 10 bin 500 Hong Kong doları (1050 ila 1350 ABD doları) ödeyerek siteyi kamulaştıracağını belirtti.

Hükümetin yüzlerce dairenin olduğu siteyi kamulaştırmak için toplam 6,8 milyar Hong Kong doları (870 milyon ABD doları) harcayacağı öngörülüyor.

Tai Po yangını

Hong Kong'un Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım 2025'te öğle saatlerinde başlayan yangın, tadilat için binaların dış cephelerine kurulu bambu iskeleler, file kaplama ve izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken, yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.

168 kişinin hayatını kaybettiği yangın, Hong Kong'da son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

