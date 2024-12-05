1. Hongcun'dan çeşitli görüntüler
2. Hallstatt'dan çeşitli görüntüler
İkisi de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çin'in Hongcun kasabası ile Avusturya'nın Hallstatt kasabası benzer sanatsal nitelikleriyle öne çıkıyor.
Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Hongcun'u keşfetmeye, iki kasabanın belediye başkanları arasındaki eğlenceli, ama aynı zamanda derinlemesine diyaloğu dinlemeye ve Hongcun'u evi olarak gören Avusturyalı Armin'le tanışmaya hazır mısınız?
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hongcun'dan bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Hongcun ve Hallstatt: Tarih ve Güzellik - Son Dakika
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