Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri... Hopa Belediye Başkanı Cihan: "Ne Kadar Siyasi Baskı Olursa Olsun, Biz Hizmet Üretmeye Devam Edeceğiz"

Sosyal Demokrasi Derneği tarafından eski Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer'in anısına Etimesgut 100. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri"ne katılan Hopa Belediye Başkanı Cihan, ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Cihan, CHP'li belediyelere yönelik artan siyasi baskılara dikkati çekti.

31 Mart seçimlerinin ardından CHP'li belediyelerin hem siyasi hem ekonomik kıskaç altına alındığını vurgulayan Cihan, "Bütün belediye ve belediye başkanlarımız bu zor günlerde, zor aşamalarda; ama yine de hizmet üretmeye, halkla iç içe çalışmalar yürütmeye var gücüyle devam ediyorlar." dedi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların hukuk ve adalet ilkeleriyle bağdaşmadığını kaydeden Cihan, her sabah bir belediye başkanının gözaltına alındığını ya da tutuklandığını, İstanbul'da başlayan bu sürecin tüm Türkiye'ye yayıldığını söyledi. Son olarak Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonu hatırlatan Cihan, şöyle konuştu:

"Ne kadar siyasi baskı olursa olsun, ekonomik anlamda kesintiler olursa olsun, biz hizmet üretmeye, halkla beraber dayanışma içerisinde hizmet üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'de yaşayan bütün insanların daha özgür, daha hukuka ve adalete sahip olacağı bir düzen için bütün belediye başkanlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Biz de yine aynı şekilde Hopa'da, ne kadar siyasi ve ekonomik kıskaç altında olsak da, hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bunları bugün burada konuşuyor olmak, sosyal belediyeciliği konuşuyor olmak çok önemli. 31 Mart sonrasında belediyelerin, özellikle CHP'li belediyelerin üzerine bu kadar siyasi bir amaçla baskı kurulmasının gerçekten hem adalet anlamında hem hukuk anlamında doğru olmadığını düşünüyoruz. Her sabah kalktığımızda bir belediye başkanımız maalesef gözaltına alınmış, tutuklanmış oluyor. İstanbul'da başlayan bu süreç, sonra bütün Türkiye'de devam eden bu süreçte bütün belediye başkanlarımız aslında baskı altında bırakılıyor; yaptığımız belediyecilik faaliyetleri nedeniyle siyasi amaçlı yapılıyor."