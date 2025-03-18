Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı - Son Dakika
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Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından CHP'li Hopa Belediyesi ilginç bir harekete imza attı. İmamoğlu'nun diplomasının resmi, belediye binasına asıldı.

18.03.2025 23:57
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada İstanbul Üniversitesi kararını verdi. Üniversite, İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti.

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASINI BELEDİYE BİNASINA ASTILAR

Kararın ardından CHP'li Hopa Belediyesi ilginç bir harekete imza attı. İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasının resmi belediye binasına asıldı.

Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Ekrem Başkanımızın diplomasının iptalini ve başkanımıza yapılan hukuksuzluğu kabul etmiyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını Hopa Belediyesi binamıza astık. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"

Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı
Hopa Belediyesi, İmamoğlu\'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı

Hopa Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Ramazan Cetinkaya:
    evrak sahte evet ama bu da gereksiz bi hareket, milleti birbirine düşümrmeye gerek yok, sağ duyulu olmak gerek 54 63 Yanıtla
  • Bayram :
    Universiteyi ingilizce bölümden mezun olan ekremin ingilizce konusan videolarinida asip yayinlasaydi :)) 69 21 Yanıtla
  • Bayram :
    Ben lise mezunuyum, Universitenin ingilizce bölümünden mezun olan ekremle karsilikli ingilizce konusmak istiyorum. Hopa belediyesi bunu ayarla gelmezsem serefsizim.. 60 28 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    her yere asın görmeyenler görsün duymuyanlar duysun.belediye borçları nasıl ifşa edildiyse bunu da ifşa edin. 38 14 Yanıtla
  • 250500:
    Hoppala 41 5 Yanıtla
  • Bayram :
    Universiteyi ingilizce bölümünden mezun olan ekremin ingilizce konusmalarinida asip yayinlasinlar :))) 30 16 Yanıtla
  • Melek Erkan:
    bizde alalım madem kıytırıktan diploma 28 13 Yanıtla
  • Bayram :
    Universiteyi ingilizce bölümünden mezun olanlar ekremin ingilizcesiyle diploma almasi size yapilan halsizliktir aysklanin :)))) 20 10 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    hoppa da paşam yaz geldi pazara kiraz geldi. 23 5 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    bu diploma olayı nereden çıktı bilen varmı. 7 0 Yanıtla
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