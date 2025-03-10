Hopa'da Heyelan: Ev 50 Metre Sürüklendi - Son Dakika
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Hopa'da Heyelan: Ev 50 Metre Sürüklendi

Artvin Hopa'daki heyelanda iki katlı ev 50 metre kaydı, can kaybı yaşanmadı.

10.03.2025 14:31
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İki katlı ev heyelanda 50 metre sürüklendi

Artvin'in Hopa ilçesindeki heyelan sırasında evde kimsenin olmaması büyük bir felaketi önlerken, evin yapısının bozulmaması dikkat çekti

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda 2 katlı bir ev 50 metre sürüklendi. Heyelan sırasında evde kimsenin olmaması büyük bir felaketi önlerken, evin yapısının bozulmaması dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, Hopa ilçesinin Ortahopa Mahallesi Kanlıdere mevkiinde, dün gece saat 22.00 sularında kademeli olarak başlayan bugün sabah saatlerine kadar süren toprak kayması sonucu Hikmet Kapucu'ya ait iki katlı ev, 50 metre kayarak sürüklendi. Heyelanda evin yapısal bütünlüğü ise şaşırtıcı bir şekilde bozulmadı. Bölgeye AFAD ve HOPAK ekipleri sevk edilirken, hasar tespit çalışmasına başlandı.

Ev sahibi Hikmet Kapucu, dün gece kendi evimde saat 10.00 sıralarında bir kayma olduğunu belirterek "Şehir şebekesinde kaçaklar vardı. Evin alt tarafında su geçti. O suyun toprağı yumuşatması nedeniyle evimiz kaydı. Büyük mağduriyetimiz var, ne olacak bilmiyorum" dedi.

HOPAK Ekip Lideri Emin Üçüncü ise gece komşuların ihbarı üzerine kademeli olarak kaymaya başladığı bilgisini aldıklarını belirterek "Bilirkişi ekipleriyle birlikte incelemelerimiz devam ediyor. Yaklaşık 300 metrelik bir alanda heyelan olmuş durumda. İki katlı ev kademeli olarak bulunduğu yerden 50 metre heyelanla birlikte kaymış durumda. O esnada evin içinde kimsenin olmaması, can kaybını önlemiş oldu. Zeminin balçık şeklinde aktığını görüyoruz. Ekipler çalışmalarını yapıyor. Gerekli önlemler alınıyor, çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hopa'da Heyelan: Ev 50 Metre Sürüklendi - Son Dakika

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