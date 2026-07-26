Hopa'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Artvin'in Hopa ilçesinde kamyonet ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Artvin'in Hopa ilçesinde kamyonetle tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ceyhun Akyürek yönetimindeki 08 AAL 987 plakalı kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa geçişi Bucak Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyir halindeki Emzar Nakashidze'nin idaresindeki XX-206-VX plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrollerde, Akyürek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Akyürek'in cenazesi, Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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