Horoz Dövüşü Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı
Horoz Dövüşü Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı

22.04.2026 17:20
Kars'ın Kağızman ilçesinde horoz dövüştüren 23 kişi yakalandı, 299 bin lira ceza kesildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde horoz dövüştürdüğü iddia edilen 23 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli yakalandı.

Evde yapılan aramada, horoz dövüşünde kullanılan çeşitli ekipmanlar (gagalık, mahmuz, zımpara, tartı), bahis kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen defter ve 2 horoz ele geçirildi.

Şüphelilere 299 bin 690 lira idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen hayvanlar, Kağızman İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Horoz Dövüşü, Kağızman, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Horoz Dövüşü Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Horoz Dövüşü Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Advertisement
