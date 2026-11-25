(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2026 yılı adli ve idari yargı güz kararnamelerini yayımladı. Adli yargıda 915, idari yargıda 42 olmak üzere toplam 957 hakim ve savcının görev yeri veya unvanı değiştirildi. Kararnamelerle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde başsavcılık ve mahkeme başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1'inci Dairesinin 2274 sayılı adli yargı kararnamesi ile 2275 sayılı idari yargı kararnamesi yayımlandı. Kararnameler kapsamında adli yargıda 915, idari yargıda 42 hakim ve savcının görev yeri veya unvanı değişti.

ANKARA VE İSTANBUL'DA BAŞSAVCILIKLARA YENİ ATAMALAR

Adli yargı kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örücü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Aktaş ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına getirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yargıtay Tetkik Hakimi Fatih Kemal Süt, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muharrem Songür, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Selçuk Horzum, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karakaya ile Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Güloğlu ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Fatih Yaşin de Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.

İZMİR VE KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Kararname kapsamında Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eray Akkavak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına getirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gültekin Topsakal Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aslan Barlık da Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

İDARİ YARGIDA 42 HAKİMİN GÖREVİ DEĞİŞTİ

HSK'nin 2275 sayılı idari yargı kararnamesiyle 42 hakimin görev yeri veya unvanında değişikliğe gidildi.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Mehmet Gökçe, Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Alper Ergüder İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığına atandı.

Niğde İdare Mahkemesi Başkanı Nuri Alper Aydın, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığına, Isparta İdare Mahkemesi Başkanı Berhan Karadağ ise Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığına getirildi.

İDARE MAHKEMELERİNİN BAŞKANLIKLARINDA YENİ ATAMALAR

İdari yargı kararnamesi kapsamında Aksaray İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Aksakal Isparta İdare Mahkemesi Başkanlığına, Van İdare Mahkemesi Üyesi Mehmet Caner Civa Ağrı İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Turgay Ünal Osmaniye İdare Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Kırklareli İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan Kayseri İdare Mahkemesi Başkanlığına, Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi Kadir Karataş Niğde İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Yunus Pekmezci Aksaray İdare Mahkemesi Başkanlığına getirildi.

Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi Ömer Demirtaş Karabük İdare Mahkemesi Başkanlığına, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi Onur Serin Kırklareli İdare Mahkemesi Başkanlığına atandı.

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE YENİ ÜYELER

Danıştay Tetkik Hakimi Damla Taşkıran, Hatay İdare Mahkemesi Üyesi Erdem Ender Çınar, HSK Tetkik Hakimi Bekir Yaman ve Karabük İdare Mahkemesi Başkanı Sefa Savaş Kan, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine getirildi.

Rize İdare Mahkemesi Üyesi Sevim Koçer, Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi Zeynep Tunç Karataş, Van İdare Mahkemesi Üyesi Feridun Yaman, Siirt İdare Mahkemesi Üyesi Esra Çelik Kaya ve Kütahya İdare Mahkemesi Üyesi İbrahim Enes Koçberber ise Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine atandı.

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Furkan Gönüllü Danıştay Tetkik Hakimliğine, Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyesi Sabahat Kübra Erol da Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine getirildi.

Her iki kararnameyle toplam 957 hakim ve savcının görev yeri veya unvanında değişiklik gerçekleştirildi.