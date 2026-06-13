HSK 4967 Hakim ve Savcıyı Atadı - Son Dakika
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HSK 4967 Hakim ve Savcıyı Atadı

13.06.2026 00:26
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HSK, Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile 4967 hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi.

HSK KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 4 bin 967 hakim ve savcıyı kapsayan 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ni tamamlayarak karara bağladı. HSK'nin internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda ise 359 olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameye göre, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na 160, Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği'ne 471, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na 80, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na 113, Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne 12 ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na 15 atama yapıldı. Kararnamede, İstanbul Ticaret Mahkemeleri İstanbul Adliyesi'ne birleştirilerek tek çatı altında 30 mahkeme olarak faaliyetine devam edeceği de belirtildi.

'33 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ'

Ayrıca Kararnameyle 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı, 27 ilin ise komisyon başkanı değişti. Buna göre görev yeri değişen Cumhuriyet Başsavcılarının listesi şu şekilde:

"Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ferhat Deniz, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na; İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Savaş Kılıç, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Necati Kurçenli, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tolga Han Altınay, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Batman Cumhuriyet Başsavcı Vekili Barış Arıduru, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Erzurum Cumhuriyet Savcısı İbrahim Yusufoğlu, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na; İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'na; İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Hanay, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'na; İzmir Cumhuriyet Savcısı Fazıl Kandemir, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na; İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'na; Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı."

Hüseyin Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: DHA

Hakimler Savcılar Kurulu, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Hakim, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel HSK 4967 Hakim ve Savcıyı Atadı - Son Dakika

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