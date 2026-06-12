HSK'dan Yargıda Görev Değişiklikleri - Son Dakika
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HSK'dan Yargıda Görev Değişiklikleri

12.06.2026 22:55
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HSK, 2026 için 4,608 adli ve 359 idari yargı hakiminin görev yerini değiştirdi.

(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Kararnameler kapsamında adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda ise 359 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

HSK Birinci Dairesi tarafından yapılan duyuruda, Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmaların 12 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlandığı bildirildi.

Kararnameler kapsamında adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda ise 359 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği belirtildi.

Duyuruda, kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen hakim ve savcıların, tebligatı beklemeksizin taleplerini en geç 18 Haziran 2026 Perşembe günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranında yer alan "Hakim Savcı Atanma Talep Formu" üzerinden iletmeleri gerektiği kaydedildi.

Fiziki dilekçe gönderilmesine gerek bulunmadığı ifade edilen açıklamada, görev mahallinde bulunmayanların taleplerini bulundukları yerdeki adliyeler aracılığıyla UYAP üzerinden göndermeleri gerektiği belirtildi.

Yeniden inceleme taleplerinin Kararname Bürosu'na ulaşmasının ardından, başvuruların alındığına ilişkin bilginin ilgililere 24 saat içinde kısa mesaj yoluyla bildirileceği aktarıldı.

Duyuruda ayrıca, kararname ile ataması yapılmayan hakim ve savcıların yeniden inceleme hakkının bulunmadığı vurgulandı.

HSK, atama tebligatlarının 22 Haziran 2026 Pazartesi gününden itibaren gönderilmesinin planlandığını bildirdi.

Kaynak: ANKA

Hakimler Savcılar Kurulu, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel HSK'dan Yargıda Görev Değişiklikleri - Son Dakika

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