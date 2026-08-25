HSK Üyesi Arslan Anamur\'da

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Daire Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, Mersin'in Anamur ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Prof. Dr. Arslan, ilçedeki programı kapsamında Anamur Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.

Şeref Defteri'ni imzalayan Arslan, adliyede görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarıyla bir araya geldi.

Arslan, daha sonra Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmayla adliye hizmet binasına dönüştürülen eski Hükümet Konağı'nda incelemede bulundu.

Yapımı süren 33 dairelik adliye lojmanı projesi hakkında da bilgi alan Arslan, yargı mensuplarının çalışma koşullarının yanı sıra sosyal ve fiziki imkanlarının da geliştirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Arslan, programları kapsamında, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu ve Mersin Barosu Anamur Temsilcisi Ali Kağan Doğan'a da ziyarette bulundu.

Ziyaretlerin ardından Arslan, Anamur Adliyesi'nde düzenlenen istişare toplantısında yargı mensuplarıyla buluştu.