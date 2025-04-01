Huawei\'nin 2024 Geliri 862,1 Milyar Yuan

SHENZHEN, 1 Nisan (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei, satış gelirlerini 2024 yılında 862,1 milyar yuana (yaklaşık 120,1 milyar ABD doları) çıkardı. Şirketin 2023'teki satış gelirleri 704,2 milyar yuan idi.

Şirketin pazartesi günü açıkladığı 2024 yıllık rapora göre geçen yıl 62,6 milyar yuan net kar elde eden şirketin performansının tahminlerle uyumlu olduğu kaydedildi.

Rapora göre 2024 yılında yıllık gelirinin yaklaşık yüzde 20,8'ini araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) ayıran Huawei'in Ar-Ge yatırımları 179,7 milyar yuana yükselirken, şirketin son on yıldaki Ar-Ge yatırımı toplamda 1,249 trilyon yuanı aştı.

31 Aralık 2024 itibarıyla Ar-Ge için yaklaşık 113.000 kişi istihdam eden şirketin Ar-Ge personeli, toplam personelin yüzde 54,1'ini oluşturuyor. Huawei, geçtiğimiz yılın sonu itibarıyla dünya genelinde geçerli 150.000'den fazla onaylı patente sahip.

Merkezi Shenzhen'de bulunan şirket, bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı ve akıllı cihazlar alanında önde gelen küresel bir tedarikçi konumunda. Gelirleri 2021'den bu yana yıllık bazda artış gösteren şirket, 2021'de 636,8 milyar yuan, 2022'de 642,3 milyar yuan ve 2023'te 704,2 milyar yuan küresel satış geliri elde etti.