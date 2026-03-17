Huckabee ile Netanyahu'nun Esprili Diyalogu
Huckabee ile Netanyahu'nun Esprili Diyalogu

17.03.2026 21:41
Huckabee, Netanyahu'ya Trump'ın durumunu kontrol etme isteğini iletti, esprili bir diyalog yaşandı.

TEL ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, öldüğüne dair haberleri tiye alarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Başkan (ABD Başkanı Donald Trump) benden gelip iyi olup olmadığınızı kontrol etmemi istedi." dedi.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Huckabee ile aralarında geçen diyalogun görüntülerini paylaştı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Netanyahu'ya Trump'ın kendisinden durumunu kontrol etmesini istediğini ve Trump-Netanyahu ikilisinin iyi anlaştığını belirterek Netanyahu'nun "iyi olduğunu görmekten memnun olduğunu" söyledi.

Cebinden çıkardığı bir kağıdı göstererek bunun bir "suikast listesi" olduğunu ileri süren Netanyahu, Huckabee'ye, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'yi kastederek listeden iki kişiyi sildiğini ve kaç kişi kaldığını görebileceğini belirtti.

