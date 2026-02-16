HÜDA PAR Başkanı Kurtulmuş ile Görüşme Yaptı - Son Dakika
HÜDA PAR Başkanı Kurtulmuş ile Görüşme Yaptı

16.02.2026 21:11
Zekeriya Yapıcıoğlu, ortak rapor için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü, uzlaşma sağlandı.

(TBMM) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun "ortak raporu"na dair TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmek için TBMM Başkanlığına geldi. Yapıcıoğlu, raporla ilgili uzlaşmanın büyük oranda gerçekleştiğini kaydetti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun "ortak raporu"na ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Ziyaret çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yapıcıoğlu, "Muhtemelen bu hafta içerisinde eğer mümkünse olmazsa belki en geç önümüzdeki hafta içerisinde komisyon yeniden toplanacak ve rapor son şeklini alacak ve Meclis Genel Kurulu'na sevk edecek. Raporun içeriği ile ilgili konuştuk" dedi.

"Umut hakkı" konusundaki soruya Yapıcıoğlu, "Detaylara gelelim, şimdi özellikle hassas bir süreç sürüyor. Rapor henüz taslak halinde. Taslak halindeki raporun şeklini almadan içinde şu vardı veya yoktu deme çok doğru olmaz" diye konuştu."

Yapıcıoğlu, sonucun iyi olmasını umduklarını söyleyerek "İnşallah arzu ettiğimiz gibi şiddetin olmadığı, kardeşlik hukukunun yeniden tesis edildiği, iç cephenin tamamen tahkim edildiği bir geleceğe emin adımlarla yürürüz" dedi ve raporla ilgili uzlaşmanın ise büyük oranda gerçekleştiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

