HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, serada çalışan çiftçileri ziyaret etti.
Milletvekili Ramanlı, Balpınar beldesine bağlı Segirkan köyünde seracılık yapan çiftçilerle bir araya geldi.
Seralarda yetiştirilen mahsulleri inceleyen Ramanlı, çiftçilerle yetiştirdikleri ürünler hakkında sohbet etti.
Ramanlı, çiftçilerin ürünlerin halka ulaşmasında verdikleri emeklerin çok kıymetli olduğunu kaydetti.
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