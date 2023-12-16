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HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Şahin'den seçim ittifakı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Şahin'den seçim ittifakı açıklaması Açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçim ittifakına ilişkin, "Şimdiden ittifakın gerçekleştiğine ve şeklinin de ne olduğuna ilişkin haber ve yorumlar gerçek dışı olup bunlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çiziyoruz.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Şahin\'den seçim ittifakı açıklaması Açıklaması
16.12.2023 - 17:38,
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçim ittifakına ilişkin, "Şimdiden ittifakın gerçekleştiğine ve şeklinin de ne olduğuna ilişkin haber ve yorumlar gerçek dışı olup bunlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çiziyoruz." ifadesini kullandı.

Şahin, yazılı açıklamasında, seçim stratejileriyle ilgili yoğun çalışmanın ve ittifak görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi.

Mahmut Şahin, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, görüşme sonrası heyetlerin oluştuğunu ve müzakerelerin sürdüğünü kaydetti.

Müzakerelerin seyrine bağlı olarak, ortaya bir karar çıktığında şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Partimizin yetkili organlarınca alınmış ve kamuoyuna ilan edilmiş herhangi bir ittifak kararı olmamasına rağmen, son günlerde görsel ve yazılı basında ittifak kararı ve şekli konusunda aslı astarı olmayan manipülatif birtakım haber ve yorumlar yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu bu haber ve yorumlar tamamen subjektif olup gerçeği yansıtmamaktadır."

Yapıcıoğlu'nun, Erdoğan ile görüşmesi sonrasında "HÜDA PAR ve AK Parti'nin yerel seçimlerde birlikte hareket etme noktasında irade uyuşması sağladığı ve bu irade uyuşması üzerinden her iki parti nezdinde oluşturulan heyetlerle çalışmalara başlanacağı" açıklamasını anımsatan Şahin, "Şimdiden ittifakın gerçekleştiğine ve şeklinin de ne olduğuna ilişkin haber ve yorumlar gerçek dışı olup bunlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çiziyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Zekeriya Yapıcıoğlu, Mahmut Şahin, Son Dakika

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