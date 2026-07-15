Yapıcıoğlu: 15 Temmuz bir emperyalist işgal planıydı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Allah'ın yardımı ve kahramanca direnen milletimizin fedakarlığıyla püskürtülen sadece bir darbe teşebbüsü değil, özünde bir emperyalist işgal planıydı." ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emperyalist güdümlü 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirten Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Allah'ın yardımı ve kahramanca direnen milletimizin fedakarlığıyla püskürtülen sadece bir darbe teşebbüsü değil, özünde bir emperyalist işgal planıydı. Meşum darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitlerimize ve ahirete irtihal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum. Geçmişten günümüze 15 Temmuz teşebbüsü dahil ülkedeki tüm askeri darbelerin ya azmettiricisi ya destekleyicisi ya da bizzat planlayıcısı ABD'dir. Bu gerçek asla unutulmamalıdır. ABD gibi bir dostunuz varsa düşmana ihtiyacınız kalmaz. Çünkü başınız beladan kurtulmaz. ABD'nin İsrail'den başka dostu yoktur. Kendisinin veya tek dostunun çıkarları uğruna müttefiklerini tek kalemde harcamaktan da geri durmaz."

Zekeriya Yapıcıoğlu, bugün toplumsal olarak yaşanan sıkıntıların çaresinin, medeniyet değerlerine ve inancın şekillendirdiği öz kimliğe yeniden çok güçlü bir şekilde sahip çıkmaktan geçtiğini belirtti.

Bu kimliğin hayatın her alanında neşvünema bulması için gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, emperyalist işgale geçit vermeyen şehitlere sonsuz rahmet diledi.

Yapıcıoğlu, milleti korumak ve vatanı savunmak için kullanılması gereken silahlarla kendi halkını vuran darbecileri, onların arkasındaki küresel emperyalizmi ve tüm uşaklarını lanetlediğini ifade etti.