Hükümetten Çeşitli Ziyaretler ve Törenler

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İnebolu'ya İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne katılacak.

(TBMM/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fas Milli Günü Programı'na katılacak.

(Ankara/19.00)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valiliği ziyaret edecek, Siyer-i Nebi Külliyesi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Sivas Belediye Başkanlığına ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Temel Atma Töreni ile İl Özel İdaresine ve İl Emniyet Müdürlüğüne Alınan İş Makineleri ve Araçların Teslim Töreni'ne iştirak edecek. Bakan Çiftçi, Yıldızeli Hükümet Konağı Temel Atma Töreni ve Koyulhisar Jandarma Hizmet Binası Açılış Töreni'ne de canlı bağlantıyla katılacak.

(Sivas/10.30/11.00/15.00/15.30/17.00)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Batman Valiliğini ziyaret edecek.

(Batman/18.30)

4- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasını (BTSO) ziyaret edecek, BTSO Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Bursa/13.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış ve İmza Töreni'ne iştirak edecek, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret edecek ve İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılım sağlayacak.

(Konya/16.00-18.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2027-2047 döneminde Türkiye genelinde yürütülecek araç muayene hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmesinin imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı iş gücü istatistikleri ile üretici fiyat endeksini ve temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'nin İran bağlantılı gruplara yönelik saldırıları ve İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine yönelik misillemesi sonrası bölgedeki gerilim ve arabulucuların taraflar arasındaki mutabakatı hayata geçirmek için yürüttüğü temaslara dair gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Herning/20.00)

2- Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Finlandiya'nın Inter Turku ekibine konuk olacak.

(Turku/19.00)

3- İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi kulüp başkanı Acun Ilıcalı, teknik direktör Sergej Jakirovic ve futbolcuların katılımıyla The Grand Tarabya Otel'de basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/15.00)

4- Trabzonspor, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Katar temsilcisi Al Sadd ile karşılaşacak.

(Salzburg/18.30)

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