Suriye'nin Humus ilinde devrik Beşşar Esed rejimi döneminden kalan mayının infilak etmesi sonucu 3 çocuk yaşamını yitirdi.
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Humus ilinde devrik Esed rejimi döneminden kalma mayın infilak etti.
Patlamada bölgede koyun otlatan 3 çocuk hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Humus'ta Mayın Patladı: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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