Hunan'da Tekne Kazası: 2 Ölü, 14 Kayıp

Güncel

CHANGSHA, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir yolcu teknesiyle bir atık petrol toplama gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişiye ise henüz ulaşılamıyor.

Eyalet yetkilileri, çarşamba günü düzenledikleri basın toplantısında arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirtti. Salı sabahı Huaihua kentinin Qinglang kasabasındaki Yuanshui Nehri'nde meydana gelen kazada teknedeki 19 kişi suya düşmüştü. Sudan kurtarılan 3 kişinin durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Kayıpları bulmak için 212 personelden oluşan 10 profesyonel kurtarma ekibi 24 saat boyunca çalışırken, sualtı arama çalışmalarına uzman kurtarma ekiplerinin de katılması bekleniyor.

Kentin acil durum yönetim ofisi başkan yardımcısı olan Xiang Minghua, arama çalışmalarında zorlu nehir koşulları, kaza bölgesine erişimin zor olması ve uzman su kurtarma ekiplerinin bulunmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıldığını ifade etti.