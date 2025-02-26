Hunan'da Tekne Kazası: 2 Ölü, 14 Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hunan'da Tekne Kazası: 2 Ölü, 14 Kayıp

Hunan'da bir yolcu teknesi ile atık petrol gemisi çarpıştı; 2 ölü, 14 kişiye ulaşılamıyor.

26.02.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHANGSHA, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir yolcu teknesiyle bir atık petrol toplama gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişiye ise henüz ulaşılamıyor.

Eyalet yetkilileri, çarşamba günü düzenledikleri basın toplantısında arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirtti. Salı sabahı Huaihua kentinin Qinglang kasabasındaki Yuanshui Nehri'nde meydana gelen kazada teknedeki 19 kişi suya düşmüştü. Sudan kurtarılan 3 kişinin durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Kayıpları bulmak için 212 personelden oluşan 10 profesyonel kurtarma ekibi 24 saat boyunca çalışırken, sualtı arama çalışmalarına uzman kurtarma ekiplerinin de katılması bekleniyor.

Kentin acil durum yönetim ofisi başkan yardımcısı olan Xiang Minghua, arama çalışmalarında zorlu nehir koşulları, kaza bölgesine erişimin zor olması ve uzman su kurtarma ekiplerinin bulunmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıldığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ulaşım, Hunan, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hunan'da Tekne Kazası: 2 Ölü, 14 Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:27 Sözün bittiği yer İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi
11:23 3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı Ahmet Türk sürprizi 3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
09:57 MasterChef Ayşe Ekiz’in değişimini görenler gözlerine inanamadı MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
09:50 Başsavcılık, İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturması için üniversiteden bilgi istedi Başsavcılık, İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturması için üniversiteden bilgi istedi
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
16:57 Antalyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:52 Kızıl Goncalar’dan Bahar’a şaşırtan transfer Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:25 Jose Mourinho’dan Galatasaray’a dava kararı Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 12:32:53. #1.11#
SON DAKİKA: Hunan'da Tekne Kazası: 2 Ölü, 14 Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.