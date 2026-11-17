(ANKARA) - HÜR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Sözcü TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Bugün Sözcü TV'ye yapılan karşısında susanlar, yarın kendi seslerini duyuracak bir kanal bulamayabilir. Özgür basına hepimizin ihtiyacı var" dedi.

HÜR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Sözcü TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Kuruoğlu, şunları kaydetti:

"Sözcü TV'ye yönelik operasyon ve kayyum atanması, gerekçesi ne olursa olsun, milletin gerçekleri öğrenme hakkına yönelik ağır bir müdahaledir. Basın özgürlüğü kimsenin lütfu değildir. İktidarın hoşuna giden haber de yapılır, gitmeyen de. Gazetecinin görevi iktidarı memnun etmek değil, millete gerçeği anlatmaktır. Hukuki süreç varsa açık ve şeffaf yürütülür. Hukuk, basını susturmanın aracı yapılamaz. Bugün Sözcü TV'ye yapılan karşısında susanlar, yarın kendi seslerini duyuracak bir kanal bulamayabilir. Özgür basına hepimizin ihtiyacı var."