Hürmüz Boğazı Konferansı Paris'te

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü için uluslararası konferansa ev sahipliği yapacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesine ilişkin uluslararası konferansın 17 Nisan'da düzenleneceği bildirildi.

Elysee Sarayının açıklamasında, Paris'in ABD/İsrail-İran savaşına "taraf olmayan" ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden kurulmasını amaçlayan ülkelerin bir araya geleceği uluslararası konferansa ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın eş başkanlık edeceği konferansın 17 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

Macron, "savaşan taraflardan ayrı ve tamamen savunma amaçlı" olan Hürmüz Boğazı misyonunun sahadaki durum elverdiği andan itibaren harekete geçeceğini kaydetmişti.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında bulunan, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Pakistan'da 11 Nisan'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 21 saat süren İran-ABD görüşmelerinden bir sonuca varamadan ayrılan taraflar anlaşmaya varılamamasındaki sebeplerden birinin Hürmüz Boğazı olduğunu bildirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:37:10. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.