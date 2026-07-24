Hürmüz Boğazı'nda Güvenli Geçiş Çağrısı - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda Güvenli Geçiş Çağrısı

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BM, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli deniz geçişinin sağlanması için mekanizma uygulanmalı dedi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli deniz geçişini yeniden sağlamak için güven artırıcı bir mekanizmanın hızla uygulanması çağrısında bulundu.

UNOPS'un internet sitesinden yapılan açıklamada, UNOPS İcra Direktörü Silva, Orta Doğu'daki devam eden gerilimin endişe verici olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ticaretteki aksamanın etkilerinin, çatışmanın doğrudan yaşandığı bölgenin çok ötesine uzandığını kaydetti.

Silva, tedarik zinciri üzerinde giderek artan baskının en ağır bedelini kırılgan ülkeler ve en yoksul hanelerin ödediğini vurgulayarak, "Hürmüz Boğazı, dünyanın en kritik ticaret geçiş noktalarından biridir, küresel ekonomik istikrar ve gıda güvenliği için hayati öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

BM'nin "Hürmüz Boğazı'ndan tarım için gerekli gübre maddesi başta olmak üzere zaruri ticari akışın sağlanması için" oluşturduğu mekanizmanın hızla faaliyete geçmeye hazır olduğunu dile getiren Silva, "Güven ve itimat inşa etmek için operasyonel bir mekanizmaya şans verme zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Jorge Moreira da Silva, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gerilimin azaltılması çağrılarını yineleyerek, sivillere yönelik risklerin azaltılması ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin yeniden sağlanmasının uluslararası toplumun acil önceliği olması gerektiğinin altını çizdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de günlük basın toplantısında, AA muhabirinin, mekanizmayla ilgili olası bir zaman çizelgesi hakkındaki sorusuna, "bu mekanizmanın birkaç hafta içinde, çok hızlı bir şekilde devreye alınabileceği" yanıtını verdi.

Dujarric, "Mesele şu ki hiçbir şeyi dayatamayız. Bu nedenle mesele, bu çatışmada savaşan tarafların 'evet, bu iyi bir fikir, bununla ilerlemek istiyoruz' demesiyle ilgili." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda Güvenli Geçiş Çağrısı - Son Dakika

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