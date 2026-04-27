HÜRRİYET GAZETECİLİK ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 7 Haziran 2018 tarihli Şirket Genel Bilgi Formu'na göre, sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek kişiler arasında Erdoğan Demirören (%40,39), Yıldırım Demirören (%12,43), Meltem Oktay (%12,43) ve Fikret Tayfun Demirören (%12,43) yer alıyor.

Yönetim Kurulu'nda Erdoğan Demirören Başkan, Yıldırım Demirören Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken, Meltem Oktay, Fikret Tayfun Demirören, Mehmet Soysal üye olarak bulunuyor. Alaattin Aykaç ve Orhan Kırca ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyor.

İcra Kurulu'nda Mehmet Soysal Başkan, Abdulvahap Munyar Genel Yayın Yönetmeni, Hilmi Erkal Finans Direktörü, Zeynep Tandoğan Reklam Direktörü, Tuba Köseoğlu Okçu İnsan Kaynakları Direktörü ve Cenk Okan Özpay Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak yer alıyor.