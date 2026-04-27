HÜRRİYET GAZETECİLİK ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU

27.04.2026 16:12
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin sermaye yapısı, yönetim kurulu üyeleri ve icra kurulu bilgileri açıklandı.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 7 Haziran 2018 tarihli Şirket Genel Bilgi Formu'na göre, sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek kişiler arasında Erdoğan Demirören (%40,39), Yıldırım Demirören (%12,43), Meltem Oktay (%12,43) ve Fikret Tayfun Demirören (%12,43) yer alıyor.

Yönetim Kurulu'nda Erdoğan Demirören Başkan, Yıldırım Demirören Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken, Meltem Oktay, Fikret Tayfun Demirören, Mehmet Soysal üye olarak bulunuyor. Alaattin Aykaç ve Orhan Kırca ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyor.

İcra Kurulu'nda Mehmet Soysal Başkan, Abdulvahap Munyar Genel Yayın Yönetmeni, Hilmi Erkal Finans Direktörü, Zeynep Tandoğan Reklam Direktörü, Tuba Köseoğlu Okçu İnsan Kaynakları Direktörü ve Cenk Okan Özpay Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak yer alıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Muş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’a kötü haber maçın başında geldi Galatasaray'a kötü haber maçın başında geldi
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi
Denizli’de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası 1 ölü, 1 yaralı Denizli'de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası; 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz Saray muhabirlerinin yemeğindeki dehşetin perde arkası: Saldırganın manifestosu ortaya çıktı Beyaz Saray muhabirlerinin yemeğindeki dehşetin perde arkası: Saldırganın manifestosu ortaya çıktı

16:07
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
16:07
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
15:54
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
15:20
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
15:19
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Advertisement
