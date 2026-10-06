HÜRSAT-2 için TUSAŞ ve ROKETSAN imza attı, uydu 2028-2029'da fırlatılacak

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRSAT-1 uydusunun gelecek yılın ortalarında, HÜRSAT-2'nin de ROKETSAN'ın ŞİMŞEK-1 roketiyle 2028-2029 bandında fırlatılmasının planlandığını bildirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Kongre kapsamındaki etkinlikler sürerken şirketler de önemli anlaşmalara imza atıyor. Bu kapsamda, TUSAŞ ve ROKETSAN da HÜRSAT-2 proje sözleşmesini kongrede imzaladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu da AA muhabirine, Türkiye'nin seri üretilebilen ilk uydu ailesinin detaylarını anlattı.

HÜRSAT Projesi'ni kurumun kendi öz kaynaklarıyla başlattıklarını belirten Demiroğlu, uydularda hem kendi geliştirdikleri ekipmanları hem de kullanacakları yazılımları deneyeceklerini söyledi.

Demiroğlu, HÜRSAT-2 sayesinde ROKETSAN ile beraber ilk uydu fırlatmasını da yapacakları bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Böylece hem uydumuzu yapmış olacağız hem de yerli olarak fırlatmış olacağız. Bu anlamda gerçekten Türkiye'yi başka bir alana taşıyan projenin önemli bir parçası olacak. İstediğimiz şekilde konfigürasyon yapabileceğimiz bir uydu. LEO'da (alçak dünya yörüngesinde) görev yapacak, takım olarak çalışacaklar. Dolayısıyla birçok görev yükünü, birçok uyduyla beraber farklı alanlara hizmet edecek şekilde tasarlayıp fırlatacağız. Bu anlamda gerçekten Türkiye uydu yarışında önemli bir mesafeyi de geride bırakmış olacak. İmzalanan HÜRSAT-2 uydusunun, ŞİMŞEK-1 roketi ile 2028-2029 bandında fırlatılması planlanıyor. Ancak optik anlamda görev yapacak ve 1 metre altı çözünürlüğe sahip olacak HÜRSAT-1 uydumuzu önümüzdeki yılın ortalarında fırlatmayı planlıyoruz."

Uydunun üretimini ve tasarımını da modüler yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Demiroğlu, seri üretime geçmek istediklerini kaydetti.

Demiroğlu, uyduların pahalı bir üretim bandına sahip olduğuna işaret ederek, "Bunu ne kadar hızlı yapabilirsek, ne kadar çoklu sayıda ve maliyet etkin yapabilirsek o kadar fazla müşterimiz olabilir, satabiliriz. Ben ihracatının gerçekten önünün açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü uydu alanı neredeyse patlayarak devam eden, büyüyen bir alan ve bu alanda çok fazla sayıda ülke yok. Bunu maliyet etkin yapabilirsek ki bizim planımız şu anda onun üzerinde kurgulanmış durumda, ben irili ufaklı birçok ülkenin bu platformlara kendi ihtiyaçları için talip olacağını düşünüyorum, bekliyoruz." dedi.

"Etkimizi artırarak devam ettireceğiz"

HÜRSAT-1 ve HÜRSAT-2 arasında temel farkın görev yükleri ile fırlatma mekanizmalarından kaynaklandığına değinen Demiroğlu, aynı platformun ve tekrar eden alt sistemlerin çoğunlukla kullanılacağını dile getirdi.

Demiroğlu, TUSAŞ'ın hem Türkiye'de hem de dünyada sektörün önemli oyuncularından biri olduğunu, Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinin (USET) de dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldığını anlattı.

USET'te uyduların fırlatma esnasında ve operasyonda maruz kalacağı gerek sıcaklık gerekse yük ve titreşim testlerini fırlatma öncesi yapabildiklerine dikkati çeken Demiroğlu, "Bunu yapabilen Türkiye'de tek merkeziz. Aynı zamanda biz hem haberleşme hem de gözetleme uydularını kendimiz tasarlayabilecek bir mühendislik yapısına ve kabiliyetine de sahibiz. Tabii ki hem ASELSAN'ımızla hem TÜBİTAK UZAY'ımızla beraber de çalışıyoruz. Yani bir ekosistemin önemli bir parçasıyız. Bu anlamda biz ilerleyen yıllarda da bu etkimizi artırarak devam ettireceğiz. Ayrıca kendi platformlarımızı seri üretimle Türkiye'nin ve dünyanın kullanımına açacağız." diye konuştu.

"HÜRJET'te çalışmalarımız son hızla devam ediyor"

Demiroğlu, Azerbaycan'da gerçekleştirilen ADEX Fuarı'nda Türk savunma sanayisi olarak toplam 500 milyon dolarlık anlaşma imzaladıklarını hatırlatarak, HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN projelerindeki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

"HÜRKUŞ'ta 14 eğitim uçağını Azerbaycan Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere bir sözleşme imzaladık. HÜRKUŞ'ta teslimatlarımız başladı, geçtiğimiz ay bizim için HÜRKUŞ ayıydı. Hem sertifikasyonunu aldık hem ilk teslimatını yaptık hem de ilk ihracat anlaşmasını yapmış olduk ki gerçekten çok sevindirici ve büyük bir başarı. HÜRJET'te çalışmalarımız son hızla devam ediyor. 3'üncü prototipimiz uçtu, 4, 5, 6 arkasından geliyor. Hem Türk Hava Kuvvetlerimize hem de İspanya Hava Kuvvetlerimize verdiğimiz teslimat sözlerini zamanında yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak KAAN için de artık 'eli kulağında' diyelim."