Hüseyin Aydın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki selde kaybolan ve cenazesi dün Sera Gölü'nde bulunan Hüseyin Aydın toprağa verildi.
Aydın'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ilçeye bağlı Uçarsu Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi.
Törene, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile vatandaşlar katıldı.
Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Kirazlık Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
Trabzon'da 3 Haziran'da meydana gelen selde kaybolan Hüseyin Aydın'a, 6 gün süren arama çalışmalarının ardından dün Sera Gölü'nde ulaşılmıştı.
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