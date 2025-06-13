Hüseyin Goncagül Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hüseyin Goncagül Hayatını Kaybetti

Hüseyin Goncagül Hayatını Kaybetti
13.06.2025 00:47
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Tiyatrocu ve sunucu Hüseyin Goncagül, 30 yıl boyunca birçok çocuğa ilham kaynağı oldu.

Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti.

Tiyatrocu ve sunucu Burak Sezen, kişisel X hesabında yaptığı paylaşımla tiyatrocu Hüseyin Goncagül'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Sezen paylaşımında "İnna lillahi ve innaa ileyhi raciün. İnandık ve iman ettik. 30 yıldır elimi hiç bırakmayan, her zor anımda yanına koştuğum canım hocam… Güzel ahlakı, cömertliği ve davasına olan sadakatiyle tanıdığım, gözümün nuru kıymetli hocam Hüseyin Goncagül'ü kaybettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da kişisel X hesabında, "Kıymetli Hüseyin Goncagül Ağabeyimiz uçmağa varmış. Menzili mübarek, mekanı cennet, makamı ali, ruhu ila yevm'el kıyame şad ü handan olsun İnşallah." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Goncagül'ün cenazesi bugün cuma namazını müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

HÜSEYİN GONCAGÜL KİMDİR?

Tiyatrocu Hüseyin Goncagül, 9 Şubat 1955'te İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Okul yıllarında tiyatroyla tanışan sanatçı, 1970'te Devlet Tiyatroları oyunculuk sınavını kazandı ve yaklaşık 3 yıl boyunca çocuk oyunlarında çeşitli roller aldı.

İstanbul İmam Hatip Okulundan mezun olan usta tiyatrocu, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde İngilizce Öğretmenliğini tamamladıktan sonra 13 sene İngilizce öğretmenliği yaptı.

Okullarda kurduğu kulüplerle öğrencilere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Goncagül, çeşitli sahne etkinliklerinde de izleyiciyle buluştu.

İbrahim Sadri'nin yazdığı "İnsanlar ve Soytarılar" adlı oyunuyla 1984'te Ulvi Alacakaptan, Barbaros Ceylan, Hasan Nail Canat ve Altay Ünaltay'ın da aralarında olduğu birçok isimle aynı sahneyi paylaşan Goncagül, Milli Gazete'de "Goncagülle Seyahat" başlıklı yazılar kaleme aldı.

Hüseyin Goncagül, 1990'lı yıllarda Akra ve Moral FM radyolarında çocuk programları, Kanal 7'de "Halk Meclisi", "İstanbul Bülteni", "İstanbul Kazan Ben Kepçe", "Sahuru Beklerken", "Goncagül'ün Kepçesi", "Tatil Eğlencesi", "Aileler Yarışıyor" ve "Teneffüs" adlı televizyon programlarını hazırlayıp sundu.

Osmanlı Devleti'nin 700. yılı anısına 1999'da çıkardığı bir müzik albümü ve klibi de bulunan usta tiyatrocu, çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla toplumun her kesiminin takdirini kazandı.

TRT Çocuk'ta programcılığın yanı sıra danışmanlık görevini de yürüten Goncagül, Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede de çeşitli programlara imza attı.

Kaynak: AA

Burak Sezen, istanbul, Marmara, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Goncagül Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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