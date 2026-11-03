Husiler, Abha Havalimanı ile Hamis Muşayt'taki hava üssünü vurduğunu öne sürdü - Son Dakika
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Husiler, Abha Havalimanı ile Hamis Muşayt'taki hava üssünü vurduğunu öne sürdü

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Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'nı İHA ile, Hamis Muşayt'taki hava üssünü balistik füzeyle vurduğunu öne sürdü; havalimanında uçuş trafiğinin durduğu belirtildi. Arap Koalisyonu balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini, Sivil Savunma tehlikenin geçtiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havalimanı ile Hamis Muşayt kentindeki hava üssüne insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ilk saldırıda ülkenin güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'nın İHA ile hedef alındığını ve tam isabet sağlandığını, saldırının havalimanında uçuş trafiğinin durmasına yol açtığını öne sürdü.

İkinci saldırıda ise yine güneydeki Hamis Muşayt'taki hava üssünün balistik füzeyle hedef alındığını aktaran Seri, bu saldırıda da hedefin doğrudan vurulduğunu ileri sürdü.

Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, ülkenin güneyine fırlattığı bir balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Maliki, söz konusu füzenin nerede engellendiği ya da maddi hasara ve yaralanmaya sebep olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Sivil Savunma Müdürlüğü ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Abha ve Hamis Muşayt için erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurduktan sonra tehlikenin geçtiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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