Husiler'den Suudi Gemilerine Tehdit

Yemen'deki İran destekli Husiler, uyguladıkları "deniz ablukası" çerçevesinde Suudi Arabistan'a ait 8 petrol tankerinin Ümit Burnu'na doğru güzergahlarını değiştirmeye zorladıklarını iddia etti.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a karşı "deniz seyrüsefer yasağını" sürdürdüklerini ifade etti.

Bu bağlamda Suudi Arabistan'a ait 8 petrol tankerinin güzergahlarını Ümit Burnu'na çevirmeye zorladıklarını öne süren Seri, deniz ablukasını sürdürdükleri ve Suudi Arabistan'ın gemilerini hedef almaya devam edecekleri tehdidinde bulundu.

Husilerin tehditleri ve Suudi Arabistan'ın buna karşı girişimi

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını belirterek "deniz seyrüsefer yasağı" şeklinde niteledikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucu gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 30 Temmuz Perşembe günü 43 ülkeden genelkurmay başkanları ve askeri temsilcilerinin katılımıyla, "Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu"nun kurulmasına yönelik girişimi ele alan bir toplantıya ev sahipliği yaptığını açıklamıştı.

"Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu" tüzüğünün de masaya yatırıldığı toplantıda, Babu'l Mendeb Boğazı, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ortak deniz tehditlerine karşı etkin bir işbirliğini geliştirmeyi sağlayacak planlar konuşulmuştu.

Toplantıya katılan 14 ülke, Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu projesine desteklerini teyit eden ortak bir bildiri yayımladı ve kurucu düzenlemelere ilişkin bildiriyi imzalamayı kabul etmişti.