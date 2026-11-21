Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısında Kızıldeniz kıyısında bulunan El-Muha Limanı'nın Suudi Arabistan tarafından hava saldırısıyla hedef alındığını öne sürdü.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, "Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları Taiz vilayetinin Kızıldeniz'e açılan El-Muha Limanı'na saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Haberde, Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce kentinde bir eve düzenlenen hava saldırısında da bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Husiler, geçen ay kontrolünü ele geçirdikleri El-Muha Limanı'nı ele geçirmeden önce birkaç hafta boyunca balistik füzelerle hedef almıştı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.