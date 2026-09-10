Husiler Hudeyde'nin Hays ve El-Huha ilçelerini ele geçirdiğini duyurdu - Son Dakika
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Husiler Hudeyde'nin Hays ve El-Huha ilçelerini ele geçirdiğini duyurdu

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Yemen'deki Husiler, Hudeyde ilinin Hays ve El-Huha ilçelerini kontrol altına aldıklarını açıkladı. Husilere bağlı vali bölgede durumun istikrara kavuştuğunu savunurken Yemen hükümetinden resmi doğrulama gelmedi.

Yemen'deki Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinin Hays ve El-Huha ilçelerini kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Husilere bağlı Saba haber ajansının haberine göre, Hudeyde Valisi Abdullah Atıfi, Hays ve El-Huha ilçelerindeki durumu incelemek üzere bölgeyi ziyaret etti.

Atıfi, iki ilçede durumun istikrara kavuştuğunu savunarak, ildeki tüm yürütme ve hizmet birimlerine bölgeye derhal intikal ederek normalleşme sürecini başlatmaları ve halka temel hizmetleri sunmaları talimatı verdi.

Husilerin açıklamasıyla birlikte, iddianın doğru olması halinde grubun Hudeyde ilinin tamamında kontrolü sağlamış olacağı belirtildi.

Yemen hükümetinden ise Husilerin iki ilçeyi kontrol altına aldığına ilişkin resmi bir doğrulama gelmedi.

Daha önce Yemen medyasında, Husilerin Hays ve El-Huha ilçelerine hükümet güçleri ve bunlara bağlı unsurların bölgedeki bazı mevzilerden çekilmesinin ardından girdiği yönünde haberler yayımlanmıştı.

Hays ve El-Huha, Yemen'in batı sahilindeki stratejik konumları nedeniyle önem taşıyor. İlçelerin kontrol altına alınması, Husilerin Babulmendeb Boğazı'na yakın kıyı bölgelerine doğru ilerlemesine imkan sağlıyor.

Son gelişmelere kadar Hays ve El-Huha, Yemen hükümetine bağlı güçlerin, özellikle Yemen Başkanlık Konseyi üyesi Tarık Salih'in komuta ettiği Ulusal Direniş Güçlerinin kontrolündeydi.

Yemen'de çatışmalar yeniden tırmandı

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında temmuz başından bu yana askeri gerilim yaşanıyor. Bu süreç, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin ardından yıllarca süren görece sakin dönemin sona ermesinden sonra yeniden başlayan çatışmaların parçası olarak değerlendiriliyor???????.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin kuzey ve batısındaki geniş bölgeleri kontrol ediyor. Hükümet güçleri ve müttefikleri ise ülkenin güney ve doğusundaki bölgelerin büyük bölümünde hakimiyetini sürdürüyor.

Suudi Arabistan, Mart 2015'ten bu yana İran'dan destek almakla suçlanan Husilere karşı Yemen hükümetini destekleyen koalisyona öncülük ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Politika, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler Hudeyde'nin Hays ve El-Huha ilçelerini ele geçirdiğini duyurdu - Son Dakika

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