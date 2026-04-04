Husiler İsrail'e Füze Saldırdı

04.04.2026 21:21
Yemen'deki Husiler, İsrail'e füze saldırısında bulundu; saldırıda can kaybı yaşanmadı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa dahil olan Yemen'deki Husiler, İsrail'e füze saldırısında bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından füze fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Yemen'den atılan füzenin açık alana düştüğü bildirildi.

İsrail basını, Husilerin füze saldırısı nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde geniş bir bölgede sirenlerin çaldığını duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre füze saldırısında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Yemen'deki Husiler, İran'a 28 Şubat'ta başlatılan saldırılar sonrası ilk kez 28 Mart'ta İsrail'i hedef almıştı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "İşgal altındaki Filistin'in güneyinde İsrail'e ait hassas askeri hedefleri balistik füzeyle hedef alarak, ilk askeri operasyonları gerçekleştirdik." ifadeleriyle ABD/İsrail-İran Savaşı'na dahil olduklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

