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Husiler İsrail'e giden Norveç gemisini hedef aldı - Son Dakika
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Husiler İsrail'e giden Norveç gemisini hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e giden bir Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, geminin deniz füzesiyle vurulduğunu belirtti. Husiler, Gazze Şeridi'nin ihtiyaçları karşılanana kadar Kızıldeniz'den İsrail limanlarına giden tüm gemileri hedef alacaklarını tekrarladı.

Husiler İsrail\'e giden Norveç gemisini hedef aldı
12.12.2023 - 12:33,
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Yemen'deki Husilerin tehditlerine güç kullanarak karşılık vereceklerini söyledi.

Sözcü Gendelman, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Husilerin uluslararası kargo gemilerine yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

Gendelman, "Bu saldırılar uluslararası ticarete ve İsrail'e yönelik bir tehdit oluşturmaktadır ve bu tehdide güç kullanılarak karşılık verilecektir." dedi.

Sözcü Gendelman, Husilerin saldırılarına karşılık verirken "kullanılacak güce" dair ise detay vermedi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı yazılı açıklamada, son iki günde, çok sayıda geminin Kızıldeniz'den geçişinin engellendiğini belirtmişti.

Seri, tüm çağrı ve uyarılara kayıtsız kalan, petrol taşıyan ve İsrail'e giden bir Norveç gemisinin deniz füzesiyle vurulduğunu kaydetmişti.

Söz konusu saldırının Gazze'de Filistin halkının abluka ve zulme maruz kalmasına karşılık olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, Gazze Şeridi'nin gıda ve ilaç ihtiyacı karşılanana dek Kızıldeniz'den İsrail limanlarına giden tüm gemilerin hedef alınacağını tekrarlamıştı.

Husiler Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyor

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Husiler İsrail'e giden Norveç gemisini hedef aldı - Son Dakika
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