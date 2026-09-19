Husiler Riyad'da bazı noktaları, Yenbu'da Aramco tesisini hedef aldıklarını açıkladı

Husiler Riyad'da bazı noktaları, Yenbu'da Aramco tesisini hedef aldıklarını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bazı noktaları ve Yenbu bölgesindeki Aramco'ya ait petrol tesisini hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin açıklaması, söz konusu hedeflere yönelik saldırı iddiasını içeriyor.
Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bazı noktaları ve Yenbu bölgesindeki Aramco'ya ait petrol tesisini hedef aldık
Kaynak: AA
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