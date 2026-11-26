Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın başkent Sana ile Lahic, Taiz, Saada, Amran, Beyda ve Hacce vilayetlerine saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden 19 kişi arasında kadın ve çocukların da bulunduğu, yaralanan 25 kişiden 6'sının çocuk, 5'inin ise kadın olduğu bildirildi.

Suudi Arabistan'ın son saldırılarının başlamasından bu yana 510 kişinin yaşamını yitirdiği, 1031 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Haberde, yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının bugün Taiz vilayetine 5 hava saldırısı daha düzenlediği aktarıldı.

Ayrıca Hacce vilayetinin Abs ilçesine 3, Harad ilçesine ise bir hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.