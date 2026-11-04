Husiler Suudi Arabistan'a 4 saldırıda Riyad havalimanını da hedef aldığını açıkladı - Son Dakika
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Husiler Suudi Arabistan'a 4 saldırıda Riyad havalimanını da hedef aldığını açıkladı

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'a 4 saldırı düzenlediklerini ve Yemen'deki Suudi takviye birliklerini hedef aldıklarını açıkladı. Seri, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı hedef aldıklarını ve Taiz'de Suudi Arabistan'a ait İHA'yı düşürdüklerini öne sürdü.

Husiler, Suudi Arabistan'a 4 saldırı düzenlediklerini, Yemen'de bulunan Suudi Arabistan takviye birliklerini hedef aldıklarını ve Suudi Arabistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'a yönelik düzenledikleri saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Seri, Suudi Arabistan'ın Cazan vilayetinin kuzeyindeki El-Kahme Yarımadası'nda bulunan bir radar sistemini, Necran kentindeki Akife Kampı'nı ve Cazan'daki sınır muhafaza komuta ve kontrol binasını balistik füzelerle hedef aldıklarını öne sürdü.

Seri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'nı da hedef aldıklarını belirterek, havalimanına yönelik saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

Yemen'in Cevf kentinin doğusunda bulunan Suudi Arabistan takviye birliklerini 6 balistik füzeyle hedef aldıklarını savunan Seri, Suudi Arabistan'a ait Wing Loong 2 tipi İHA'yı da Taiz kentinde düşürdüklerini iddia etti.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanPolitikaGüncelYemenRiyadDünyaTaizSon Dakika

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