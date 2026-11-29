Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın El-Ahsa bölgesindeki El-Osmaniyye Gaz Tesisi ile Doğu Bölgesi'ndeki Şedgum Gaz İstasyonu'nun da aralarında bulunduğu hedeflere 5 saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a düzenledikleri saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, saldırılarda El-Ahsa bölgesindeki El-Osmaniyye Gaz Tesisi ile Doğu Bölgesi'ndeki Şedgum Gaz İstasyonu hedef alındı. Saldırılarda isabet alan noktalarda yangın çıktı.

Ayrıca başkent Riyad'daki Ulusal Muhafızlar Muhabere Taburu'na, Hamis Muşayt bölgesindeki bir radar ve Cidde Limanı'na da saldırı düzenlendi.

Arap Koalisyonu'ndan Husilerin saldırılarına misilleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarına misillemede bulunduklarını belirtti.

Maliki, bu misillemelerde, Husilerin balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlatmada kullandıkları 19 hedefi, Ras İsa Limanı'nda da Husiler için hayati öneme sahip işletim altyapısına ait 5 hedefi imha ettiklerini ifade etti.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle ülkede görece sakin bir dönem yaşanırken, temmuz ayından bu yana çatışmalar yeniden tırmandı.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füzeler ve İHA'larla hedef alıyor.