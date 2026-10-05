Husiler, Suudi Arabistan hava sahasında sivil uçuşlara güvenlik uyarısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Husiler, Suudi Arabistan hava sahasında sivil uçuşlara güvenlik uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husiler, Suudi Arabistan hava sahasında faaliyet gösteren sivil havayolu şirketlerine hava sahasının güvenli olmadığı uyarısında bulundu. Açıklamada, bölgenin silahlı saldırılara sahne olacağı öne sürülerek meydana gelebilecek olaylardan sorumlu olmayacakları belirtildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan hava sahasında faaliyet gösteren sivil hava yolu şirketlerine bu ülkenin hava sahasının "güvenli olmadığı" uyarısında bulunarak, bölgenin silahlı saldırılara sahne olacağını öne sürdü.

Husilerin kontrolündeki Sana merkezli İnsani Operasyonlar Koordinasyon Merkezi, ülke resmi ajansı SABA'ya yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasına yönelik tehdit içeren bir uyarıda bulundu.

Açıklamada, "Sivil havacılığın güvenliğini gözeterek Suudi Arabistan hava sahasında faaliyet gösteren hava yolu şirketlerini, Suudi saldırganlığı ülkemize yönelik devam ettiği sürece bu hava sahasının güvenli olmadığı konusunda uyarıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan hava sahasının Husilerin saldırılarına sahne olacağı ve bu uyarı sonrasında meydana gelebilecek olaylardan sorumlu olmayacakları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Mekke ve Medine hava sahalarının Yemen Silahlı Kuvvetleri açısından "daima güvenli" olduğu belirtildi.

"Yemen Şafağı" operasyonu ve Arap Koalisyonunun hava desteği

Yemen'de hükümet güçleri, İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla "Fecr el-Yemen (Yemen Şafağı)" operasyonu başlatmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, operasyona 100 savaş uçağıyla destek verildiğini ve operasyonun başlamasından bu yana 324 yüksek değerli hedefin imha edildiğini açıklamıştı.

Koalisyon ayrıca Yemen silahlı kuvvetlerine karadaki faaliyetlerinde 24 saat hava desteği sağlandığını ve Babulmendeb Boğazı'na hava koruması verildiğini bildirmişti.

Yemen hükümeti yanlısı güçler de Babulmendeb çevresindeki Zubab ilçesi ile bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdiğini açıklarken, Husiler hükümet güçlerinin bölgedeki kazanımlarını reddederek bölgedeki çatışmaların sürdüğünü savunuyor.

Kaynak: AA
Savaş ve ÇatışmaSuudi ArabistanPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor 18 saatte dikkat çeken tablo 3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu
MHK Başkanı’nın istifası sonrası Ali Koç’un o sözleri yeniden gündemde MHK Başkanı'nın istifası sonrası Ali Koç'un o sözleri yeniden gündemde
Takılan takıyı gören gelinin ağzı açık kaldı Takılan takıyı gören gelinin ağzı açık kaldı
Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı
18:27
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
18:07
Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim
Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim
18:00
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
17:48
Naci Görür’ün “Risk altında“ dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
17:20
İspanyollar duyurdu Real Madrid, Arda Güler’e imzayı attırdı
İspanyollar duyurdu! Real Madrid, Arda Güler'e imzayı attırdı
16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 18:37:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Husiler, Suudi Arabistan hava sahasında sivil uçuşlara güvenlik uyarısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei