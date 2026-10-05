Husiler, Suudi Arabistan hava sahasında sivil uçuşlara güvenlik uyarısı yaptı

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan hava sahasında faaliyet gösteren sivil hava yolu şirketlerine bu ülkenin hava sahasının "güvenli olmadığı" uyarısında bulunarak, bölgenin silahlı saldırılara sahne olacağını öne sürdü.

Husilerin kontrolündeki Sana merkezli İnsani Operasyonlar Koordinasyon Merkezi, ülke resmi ajansı SABA'ya yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasına yönelik tehdit içeren bir uyarıda bulundu.

Açıklamada, "Sivil havacılığın güvenliğini gözeterek Suudi Arabistan hava sahasında faaliyet gösteren hava yolu şirketlerini, Suudi saldırganlığı ülkemize yönelik devam ettiği sürece bu hava sahasının güvenli olmadığı konusunda uyarıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan hava sahasının Husilerin saldırılarına sahne olacağı ve bu uyarı sonrasında meydana gelebilecek olaylardan sorumlu olmayacakları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Mekke ve Medine hava sahalarının Yemen Silahlı Kuvvetleri açısından "daima güvenli" olduğu belirtildi.

"Yemen Şafağı" operasyonu ve Arap Koalisyonunun hava desteği

Yemen'de hükümet güçleri, İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla "Fecr el-Yemen (Yemen Şafağı)" operasyonu başlatmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, operasyona 100 savaş uçağıyla destek verildiğini ve operasyonun başlamasından bu yana 324 yüksek değerli hedefin imha edildiğini açıklamıştı.

Koalisyon ayrıca Yemen silahlı kuvvetlerine karadaki faaliyetlerinde 24 saat hava desteği sağlandığını ve Babulmendeb Boğazı'na hava koruması verildiğini bildirmişti.

Yemen hükümeti yanlısı güçler de Babulmendeb çevresindeki Zubab ilçesi ile bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdiğini açıklarken, Husiler hükümet güçlerinin bölgedeki kazanımlarını reddederek bölgedeki çatışmaların sürdüğünü savunuyor.