Husiler Suudi Arabistan'ı tehdit etti - Son Dakika
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Husiler Suudi Arabistan'ı tehdit etti

05.07.2026 19:34
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Yemen Şura Meclisi, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerinin barış çabalarını baltaladığını belirtti.

Yemen Şura Meclisi, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tehditleriyle "gerilimi düşürme çabalarını baltaladığını" bildirdi.

Yemen Şura Meclisi'nin ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerine tepki gösterildi.

Söz konusu tehditlerin Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğini hedef almanın ötesinde "Arap ulusal güvenliğine, bölgesel ve uluslararası güvenliğe doğrudan bir tehdit oluşturduğu ve gerilimi düşürme çabalarını baltaladığı" belirtildi.

"Husiler, Yemen'in ulusal çıkarları yerine İran rejiminin ajandasını uyguluyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Husilerin Yemen'in istikrar ve güvenliğini sarsacak saldırgan bir tutum sergilediği ve barış çabalarını baltaladığı ifade edildi.

Husilerin başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri ele geçirdiği günden beri bölgesel ve uluslararası barış girişimlerini engellemekle suçlandığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Husilere karşı caydırıcı adımlar atması çağrısı yapıldı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının İran'a ait bir sivil uçağın Uluslararası Sana Havalimanı'na inişini engellemek üzere Yemen hava sahasına girdiğini öne sürmüştü.

Seri, "Yemen hava sahasının ihlal edilmesi veya ülkeye yönelik herhangi bir saldırı durumunda Suudi Arabistan'daki havalimanları ve hayati öneme sahip yerleri hedef alma" tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler Suudi Arabistan'ı tehdit etti - Son Dakika

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