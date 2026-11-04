Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte 8 vilayete 104 saldırı yaptığını açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte 8 vilayete 104 hava ve füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın Sana, el-Cevf, el-Beyda, Saada, Amran, Marib, Taiz ve Lahic vilayetlerini hedef aldığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Yemen'e 104 hava ve füze saldırısı düzenlediğini belirten Seri, saldırılarda sivil can kayıplarının yaşandığını ifade etti.

Seri, gerilimin tırmanmasından bu yana Yemen'e düzenlenen hava saldırılarının sayısının 4 bin 136'ya çıktığını aktardı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.