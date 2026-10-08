Husilerin füzesinin şarapnelleri Riyad'da anaokulu ve tıp merkezine isabet etti - Son Dakika
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Husilerin füzesinin şarapnelleri Riyad'da anaokulu ve tıp merkezine isabet etti

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Riyad'da hava savunma sistemleriyle imha edilen balistik füzenin şarapnellerinin bir anaokulu ve tıp merkezinde hasara yol açtığını bildirdi. Açıklamaya göre füze, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatıldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imha edilen balistik füzenin şarapnellerinin anaokulu ve tıp merkezinde hasara neden olduğu bildirildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin fırlattığı balistik füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiği ancak bazı şarapnellerin yerleşim alanlarına düştüğüne işaret edildi.

Başkent Riyad'da engellenerek imha edilen balistik füzenin şarapnellerinin bir anaokulunun ve tıp merkezinin üzerine düştüğü aktarılan açıklamada, söz konusu okul ve tıp merkezinde hasar oluştuğu ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), dün ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanGüvenlikSavunmaGüncelDünyaYemenRiyadİranSon Dakika

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SON DAKİKA: Husilerin füzesinin şarapnelleri Riyad'da anaokulu ve tıp merkezine isabet etti - Son Dakika
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