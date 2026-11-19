Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, başkent Riyad'daki Finans Merkezi kulelerinden birine Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Riyad'daki Finans Merkezi kulelerinden birine yönelik "terör saldırısına" müdahale ettiği belirtildi.

"Terörist Husi milisleri" tarafından düzenlendiği ifade edilen saldırı sonucunda kulenin bazı katları ile çevre binalarda maddi hasar oluştuğu ancak herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği kaydedildi.

Sivil hedeflere yönelik bu eylemin uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğuna dikkat çekilen açıklamada, saldırının Husilerin benimsediği "saldırgan yaklaşımın tehlikesini" gözler önüne serdiği vurgulandı.

Açıklamada, ilgili birimlerin olayın hemen ardından müdahalede bulunduğu, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin devreye alındığı bildirildi.