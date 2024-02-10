Husumetli Tarafından Tabancayla Vurulan Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Husumetli Tarafından Tabancayla Vurulan Genç Ağır Yaralandı

Husumetli Tarafından Tabancayla Vurulan Genç Ağır Yaralandı

Malatya'da yaşanan olayda, Eray E. ile husumetli olduğu Medet E. arasında sokakta çıkan tartışma sonucunda Medet E. tarafından tabancayla vurulan Eray E. ağır yaralandı. Eray E. hastaneye kaldırılırken, Medet E. ise kaçtı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

10.02.2024 00:02  Güncelleme: 00:03
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MALATYA'da Eray E. (23), tartıştığı husumetlisi Medet E. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Eray E. hastaneye kaldırılırken, Medet E. ise kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Medet E. ile Eray E., sokakta karşılaşınca tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Medet E., belindeki tabancayla Eray E.'ye ateş etti. Kanlar içerisinde yığılan Eray E.'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eray E., hastaneye kaldırıldı. Boyun ve çenesinden yaralanan Eray E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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