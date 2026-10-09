Huzur İstanbul denetimlerinde 626 aranan kişi yakalandı, 493 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Huzur İstanbul denetimlerinde 626 aranan kişi yakalandı, 493 kişi gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünce dün iki aşamalı düzenlenen Huzur İstanbul uygulamasında 493 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 291 bin 447 kişinin GBT sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 626 kişi ve 107 yoklama kaçağı yakalandı.

İstanbul'da polis ekiplerince yapılan denetimde 493 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde, 192 noktada 1075 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı. Uygulamaya polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 966 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında 291 bin 447 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 626 kişi ile 107 yoklama kaçağı yakalandı, 493 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 27 ruhsatsız tabanca, 8 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 232 fişek, 645,44 gram uyuşturucu, 81 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 1655 lira ve 10 dolar ele geçirildi.

Ekiplerce 372 umuma açık yer denetlendi, 2 iş yeri hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 30 kişiye idari işlem yapılırken, 4 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 41 bin 684 araç ve 2 bin 264 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 692 araç ve motosiklet ile 11 sürücüye işlem yapılırken, 13 araç ve 2 motosiklet trafikten menedildi.

Denetimlerde toplam 4 milyon 16 bin 571 lira trafik cezası kesildi.

Kaynak: AA
UyuşturucuİstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Huzur İstanbul denetimlerinde 626 aranan kişi yakalandı, 493 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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